Petrobras receberá propostas para arrendamento do Estaleiro Inhaúma

A Petrobras marcou para 11 de agosto a entrega de propostas de arrendamento do Estaleiro Inhaúma, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro, uma área de 321 mil metros quadrados. O arrendamento também dará direito às respectivas benfeitorias, acessões e infraestrutura lá existentes, informa o edital de licitação.



O estaleiro Inhaúma, antigo Ishibrás, foi arrendado pela Petrobras em 2010 para fazer conversões de cascos de navios-plataformas do pré-sal, mas está inoperante desde 2016.



Os trabalhos haviam sido retomados em 2012, após a Petrobras investir na reforma da unidade e reconstrução de instalações, como o dique seco. A última obra no local foi a conversão da plataforma P-76, instalada no campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos, que entrou em operação em 2019.