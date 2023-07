Ameaça de bomba no prédio do MDIC é descartada

O acesso ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) foi liberado após equipes de segurança descartarem ameaça de bomba no fim da manhã desta quarta-feira, 26.



O prédio precisou ser evacuado após servidores localizarem uma bolsa na garagem. Depois de passar por procedimento preventivo de segurança, equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) descartaram riscos. Segundo a assessoria, havia apenas roupas no interior da bolsa.



O ministério ficou com fechado, sem acesso ao público, por cerca de duas horas. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin encontrava-se em um evento no Palácio do Planalto, onde deve permanecer o resto do dia.