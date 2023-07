Tenente carbonizado é enterrado em Maricá

Rio - O tenente Jeovane da Rocha, de 46 anos, foi sepultado no início da tarde desta quarta-feira (16), no Cemitério de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Na manhã de domingo, o militar foi encontrado carbonizado dentro de um carro na Estrada do Itaocara, em Itaboraí.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda. "Como está difícil saber que não vamos mais ter você aqui, não veremos mais esse sorriso... Obrigada por ter sido um amigo tão presente e especial para minha família, você vai ficar guardado para sempre em nosso coração. Agora, só nos resta a dor da saudade", publicou uma amiga.

"Policial exemplar, admirado por todos. Grande irmão que fiz no curso de Oficial. Vá em paz, meu amigo, e que sua luz permaneça com seus familiares, esposa e filhos", disse um colega de farda.

O policial desapareceu no por volta das 15h de sábado, quando saiu de casa para jogar tênis com amigos no bairro de Caxito, em Maricá. No entanto, ele não chegou ao endereço combinado.

Após buscas, equipes do 35º BPM (Itaboraí) encontraram um cadáver no porta-malas de um carro. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) realizaram uma perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo. A identificação foi concluída a partir de um comparação da arcada dentária.

Os policiais da DHNSG seguem investigando o caso para identificar os criminosos e esclarecer os fatos. Jeovane entrou para a PM em 2001 e era lotado no 12º BPM (Niterói), onde atuava no Colégio da Polícia Militar (CPM). Ele era casado e deixa dois filhos.