Operação de ordenamento remove construções irregulares na Zona Oeste

Rio - A Subprefeitura de Jacarepaguá e a Secretaria de Ordem Pública (Seop), realizaram uma operação de ordenamento e combate à perturbação do sossego, nesta terça-feira (25), na Via Light, em Rio das Pedras. Na ação foram removidas duas estruturas metálicas, demolição de duas construções utilizadas como banheiros pelos usuários dos comércios e também foram apreendidas mercadorias sem procedência, além de seis toneladas de lixo que foram retiradas pela Comlurb.



“A área pública pertence a todos e não apenas alguns podem usufruir. Nós estamos nos empenhando para coibir esse tipo de irregularidade. O Rio das Pedras recebeu limpeza recentemente pela Prefeitura. Eu sempre aviso aos que estão nessa prática de construção irregular busquem os órgãos competentes”, orienta a subprefeita de Jacarepaguá, Marli Peçanha.



O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale destaca que a operação foi de grande importância para a região: “Essa foi uma demanda da população, as denúncias reclamavam que neste local aconteciam eventos, com música alta, o que invadia as casas e importunava durante horas”.



Também participaram da operação agentes da Rio Luz, Guarda Municipal e Secretaria de Conservação.