Ocupação do Edifício A Noite pode estimular serviços no Centro, avaliam especialistas

Rio - Ao longo de décadas, o Rio de Janeiro foi na contramão da tendência mundial de revitalizar seu centro e priorizou a expansão para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Por conta desse histórico, o trabalho que a prefeitura vem fazendo para atrair moradores para a região, especialmente com o programa Reviver Centro, é difícil e demorado. É o que avaliam urbanistas ouvidos pela reportagem.



O arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães classifica a ocupação do edifício A Noite , na Praça Mauá, como importantíssima. O prédio inaugurado em 1929 e considerado o primeiro arranha-céu da América Latina foi vendido na terça-feira (25) por R$ 36 milhões para a empresa QOPP, que integra o Grupo Vetorazzo, e a carioca Konek Transformação Imobiliária."É extremamente importante para a cidade, inclusive para a revitalização do centro. Fortalece a ideia de que ali pode haver serviços. O prédio com aquela expressão e volume abandonado é muito grave, inclusive pro entorno. Contamina negativamente a vizinhança. O edifício tem grande importância arquitetônica e histórica", afirma o urbanista.Atraindo moradores para os 424 apartamentos, o prédio pode provocar o surgimento de serviços familiares como padarias, drogarias, mercados, salões de beleza, importantes para dar vitalidade ao espaço, explicam os urbanistas."O que a gente observa é que projetos dessa natureza, de conversão de uso, levam um tempo de maturação muito longo, como foi em Barcelona, Londres. É preciso mudar quase que uma cultura para a família tomar a decisão de que aquele lugar vai ser bom para residir. Um bairro que é absolutamente novo e que hoje ainda não oferece esses serviços familiares", avalia a coordenadora da Comissão de Política Urbana do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio(CAU), Rose Compans.O abandono do centro nos finais de semana, por exemplo, é resultado de uma política urbanística que proibiu construções residenciais na região. "É uma tendência reconhecida nas principais cidades o fortalecimento das áreas centrais históricas: foi assim em Paris nos anos 70, em Nova Iorque nos anos 60, em Londres, Barcelona. Cidades importantes constataram uma perda de vitalidade das regiões centrais e trataram de estabelecer políticas para fortalecê-las", explica Magalhães.O projeto do arquiteto Lúcio Costa para a Barra da Tijuca a partir dos anos 60, no entanto, pretendia transferir o centro metropolitano e até a própria capital da Guanabara para o novo bairro da Zona Oeste. "Isso fez com que muita gente achasse que aquilo era o destino do Rio. Contaminou os investimentos na direção da expansão", explica Magalhães."Durante mais de quatro décadas a cidade trabalhou com o esvaziamento do Centro. Só muito recentemente houve uma modificação em parte dessa política. O Rio fez uma política suicida nos anos 70, quando proibiu moradia no Centro", pondera o urbanista.Um dos elementos que atribui vitalidade a um bairro ou centro, é que ele funcione 24h. "Tendo gente morando, você vai ter comércio e serviços que dão apoio a essa população. Isso torna o convívio interessante nesse espaço público. É muito bom que o Centro tenha local de moradia alcançável para diversas classes sociais", analisa.Apesar de ter sido anunciado como um empreendimento de luxo, os arquitetos discordam da categoria. "Os apartamentos entre 30 e 48 metros quadrados são pequenos. Dificilmente será de luxo. Pode ser para classe média", avalia o professor da UFRJ. O tamanho dos apartamentos comportam pessoas sozinhas ou casais.A coordenadora de Política Urbana do CAU pondera que as dimensões são de estúdios e quartos e sala compactos. A arquiteta alerta que esse tipo de empreendimento pode atrair investidores, que coloquem os imóveis para locação, em vez de famílias."Os lançamentos que tem acontecido são estúdios muito pequenos que a gente vê como mais voltados para investidores, para aluguel de temporada. Isso não é suficiente para sustentar esses serviços familiares: livraria, restaurante, padaria. Ainda assim, existem outras ofertas de estúdios mais atrativas do que no Centro, como em Copacabana", analisa.A demanda de moradores do Centro não é de alto luxo, mas de famílias de classe média que querem melhorar a qualidade de vida, diminuindo o tempo gasto no trânsito, explica a arquiteta. "Estúdios são empreendimentos mais para investidores do que para famílias. O perfil que gostaria de morar no Centro é classe média baixa, que não corresponde ao valor oferecido nesses empreendimentos", ressalta Rose.Se de um lado a classe média não pode pagar a faixa de R$ 13 mil por metro quadrado, a classe alta tenderia a optar por imóveis na Zona Sul, avalia Rose. "Quem tem recurso para comprar o metro quadrado desses novos empreendimentos dificilmente optaria pelo Centro, a não ser que seja investimento. O lugar não tem nada para oferecer: supermercado, farmácia, padaria, cabeleireiro. Até que a classe média se disponha a residir no centro, é preciso que haja a transformação", comenta.O programa Reviver Centro fez dois anos em julho e o processo de transformação é lento, trabalhoso, mas não é impossível. "Foram tantos anos de proibição de residências no centro para que fosse um centro de negócios e financeiro, que houve essa dificuldade para implementar moradias. Com demanda para imóveis comerciais, o mercado imobiliário só consegue viabilizar esses estúdios pequenos, que não comportam a família e que têm valor alto para quem gostaria de morar no Centro", finaliza Rose Compans.O Edifício Joseph Gire, conhecido como 'A Noite', na Praça Mauá, no Centro do Rio foi vendido pela prefeitura do Rio. O imóvel foi adquirido do Governo Federal no dia 31 de março por R$ 28,9 milhões. Agora, conforme estimado em contrato, o grupo ganhador da concorrência deverá repassar à prefeitura metade dos lucros que forem gerados pelos incentivos do projeto municipal Reviver Centro, cerca de R$ 24 milhões.Em suas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes comentou o investimento e rebateu as críticas da época em que o prédio histórico foi comprado."É um passo decisivo para a revitalização da região central e da Zona Portuária. Quando a gente comprou, teve um monte de gente que reclamou que a prefeitura estava gastando para comprar prédio. Resolvemos documentação e vendemos. São 31 milhões que vão entrar na conta da prefeitura para a gente investir em Saúde, Educação, Transportes, revitalizando a região", afirmou o prefeito.Durante a apresentação do projeto luxuoso, os arquitetos responsáveis Duda Porto e André Alvarenga mostraram que o prédio terá 424 apartamentos entre 30 e 48 m², 23 unidades duplex no 21º andar, implantação de um bar no 22º andar com lounge aberto ao público, salão gourmet, salão de jogos, cinema, spa e academia exclusivos para os moradores.O projeto prevê ainda acesso público ao terraço, em um futuro restaurante com vista para a Praça Mauá, e um centro cultural da Rádio Nacional.