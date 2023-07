Preço dos medicamentos tem alta de 3,06% em junho, aponta levantamento

Levantamento feito pela Precifica, empresa especializada em monitoramento de preços do e-commerce, mostra que o IPM-COM (Índice de Preços de Medicamentos no e-Commerce) apresentou alta de 3,06% em junho na comparação com maio. O estudo envolve os remédios mais procurados pertencentes a nove diferentes grupos e comercializados em seis redes farmacêuticas com atuação por meio de e-commerce.



Os antiparasitas foram os medicamentos que registraram o maior aumento de preço, 84,53%. Mas deve-se considerar que em maio este grupo foi o único com queda nos volumes de venda, -34,04%. Possivelmente, a redução ocorreu por causa de descontos e agora o setor precisou realinhar, resultando neste percentual fora do ponto. Um outro fator importante para o aumento no nível de preços dos antiparasitas é a chegada do período de férias escolares, quando pais tendem a reforçar doses de vermífugos e antiparasitários em seus filhos.



Na segunda posição estão os antissépticos (6,84%), seguidos dos anticoncepcionais (2,72%), dos antidiabéticos (2,36%), dos anti-histamínicos (2,30%) e dos analgésicos (1,58%). Quanto aos medicamentos que mais baixaram de preços, a pesquisa aponta que os anti-hipertensivos tiveram a maior redução (-2,52%). Na sequência estão os relaxantes musculares (-1,84%) e os antigripais (-0,39%).



De acordo com o IPCA-15, divulgado pelo IBGE no dia 27 de junho, o grupo “Saúde e cuidados pessoais" subiu 0,19%. A diferença acentuada se explica pelo fato de o índice oficial ter como base uma quantidade muito maior de itens pesquisados, além de incluir serviços como preços dos planos de saúde, por exemplo. De qualquer forma, o aumento registrado na amostra da Precifica e a alta verificada pelo IBGE, além da gangorra de preços mês a mês, mostram que é preciso atenção e agilidade das farmácias e drogarias na adequação dos preços de vendas.



“Acompanhar o sobe e desce dos preços não é tarefa simples. A melhor forma de definir precificação e promoções assertivas é com o uso de soluções de pricing, que são capazes de fazer o monitoramento em tempo real e analisar dados externos e internos para sugerir preços mais convidativos aos clientes, extraindo a melhor rentabilidade possível”, afirma Ricardo Ramos, CEO da Precifica.