Após promotores não descartarem mais acusações, acordo judicial de filho de Biden está em risco

Um acordo judicial que Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia alcançado com promotores parecia em risco nesta quarta-feira.



Em uma dramática audiência, promotores não descartaram mais acusações contra o réu, e discutiram o tema com advogados de defesa.



A juíza distrital Maryellen Noreika aprovou uma breve pausa na audiência, para dar aos dois lados tempo para ver se poderiam salvar o acordo no qual haviam antes trabalhado.



A expectativa era de que Hunter Biden admitisse a culpa em acusações tributárias menores, em um acordo, para evitar uma acusação por porte de arma. Nesta quarta-feira, promotores insistiram que a investigação continuava em andamento, e em resposta a uma questão da juíza disseram que poderia haver acusações adicionais contra o réu por lobby no exterior.



Advogado do réu, Chris Clark disse que discordava dessa interpretação, e afirmou que a possibilidade de mais acusações tornaria o acordo nulo.



* Fonte: Dow Jones Newswires.