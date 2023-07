Perícia da Polícia Civil apura crime de depredação em áreas de vegetação nas praias da Zona Sul

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (26), uma perícia para investigar o crime de depredação em áreas de proteção nas praias de Ipanema e do Leblon, na Zona Sul do Rio. De acordo com denúncias, 28 dunas de vegetação de restinga que ficam na faixa de areia vem sendo alvo de furtos e também do descarte irregular de lixo.



Os agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) estiveram nos pontos, onde foram relatados os crimes de roubo de fiação usadas para cercar as áreas, placas de identificação e outros itens. A equipe também investigou a presença de lixo nos pontos.



O delegado Wellington Vieira, titular da DPMA, explicou que os peritos passaram pelas áreas de vegetação para constatar a prática de vandalismo contra as estruturas de proteção. "A DPMA foi demandada pelo INSTITUTO E que relatava ação de vandalismo na orla da praia que tem parceria com a Prefeitura do Rio", explicou o delegado.

A área de vegetação nativa tem mais de 10 mil metros quadrados e funcionam como ferramenta para manutenção do ecossistema das praias. A estrutura ajuda na preservação da fauna e flora, reduz a temperatura e também evita que a areia avance em direção ao calçadão em dias de ressaca.