Polícia prende integrantes do Comando Vermelho após tentativa de homicídio em Campos dos Goytacazes

Rio - Policiais da 134ª DP (Campos), com apoio da Polícia Militar, prenderam, na manhã desta quarta-feira (26), três suspeitos de participação na tentativa de homicídio por espancamento de um homem, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A motivação do crime teria sido uma dívida não paga de R$ 20. Outro integrante do grupo segue foragido.



De acordo com o relato da vítima, no dia 29 de Abril, quatro homens bateram na porta de sua casa, na Rua da Torre, localidade de Rio Preto. Ao abrir, recebeu um golpe na cabeça e caiu no chão. Os suspeitos passaram, então, a desferir socos, chutes e "madeiradas" por todo o seu corpo.



As agressões só terminaram quando a vítima perdeu a consciência. Os suspeitos se retiraram do local por acreditarem que o homem havia morrido. No entanto, ele foi socorrido pela irmã e encaminhado a um hospital da região.



A PM informou que os presos pertencem ao Comando Vermelho, facção dominante na região. Segundo investigações, a motivação do crime teria sido uma nota de R$ 20 encontrada no chão de um bar pela vítima. Um dos suspeitos alegou que era o dono do dinheiro e, após discussão, ameaçou o homem de morte.



Os suspeitos foram levados à 134ª DP (Campos), onde foram autuados por tentativa de homicídio, agravada por motivo fútil, cuja pena varia de 12 a 30 anos de prisão. Todos já possuem anotações criminais por diversos crimes, e serão encaminhados à Casa de Custódia.