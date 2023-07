Homens são presos com arma e munições em Porto Real

Um jovem, de 25 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Porto Real. Um foragido da Justiça, de 27 anos, também foi capturado. O caso aconteceu na terça-feira (25) no bairro Jardim das Acácias.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que suspeitos estavam armados na localidade. Quando chegaram encontraram um homem armado. Ao observar a chegada dos policiais, ele entrou para uma casa.



Dentro da residência, foram detidos três suspeitos, de 21, 27 e 41 anos. Durante as buscas pelo quintal, o jovem, de 25 anos, e um outro suspeito tentaram fugir pulando o muro. Neste momento, o suspeito atirou contra os policiais, que revidaram.



O atirador conseguiu fugir, mas o outro jovem, de 25 anos, foi capturado com uma pistola calibre 9mm e um rádio comunicador. Também foram apreendidos dentro de casa um carregador 9mm, 17 munições, trouxinhas de maconha e outros itens do tráfico de drogas.



Os quatro suspeitos foram levados para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real. Na unidade foi constatado que o homem, de 27 anos, estava foragido da Justiça por tráfico de drogas desde o mês passado. O jovem, de 25 anos, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Os outros dois, de 21 e 41 anos, foram ouvidos como testemunhas e liberados.