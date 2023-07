Homem é encontrado com marcas de tiros em Porto Real

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado nesta quarta-feira (26) com marcas de tiros em Porto Real. O cadáver estava dentro de uma casa abandonada no bairro de Fátima.



Segundo a Polícia Militar (PM), dentro da residência foram encontradas várias cápsulas deflagradas. A Polícia Civil foi acionada para realizar uma perícia no local.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso.