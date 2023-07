Mutirão de limpeza marca o Dia Mundial dos Manguezais em Niterói e São Gonçalo

Rio - Pescadores realizam mutirão de limpeza para marcar o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais nesta quarta-feira (26), em Niterói e São Gonçalo. A iniciativa integra o projeto “Águas da Guanabara” da Federação de Pescadores do Rio de Janeiro (FEPERJ), que durante o evento assinou um termo de cooperação com a Prefeitura de São Gonçalo.



O projeto atua há dois anos, semanalmente, chegando a recolher até 25 toneladas de lixo na colônia Z-8, em Niterói e São Gonçalo, e Z-9, em Magé, de resíduos sólidos e lixos que são descartados de forma inadequada, aquele que não vai para coleta seletiva, e assim desaguam nos rios, mangues e também na Baía de Guanabara.



Atualmente, o mutirão está atuando na limpeza dos rios Imbuaçu, Bomba, Marimbado, em São Gonçalo. Já na Baixada Fluminense, no canal de Magé, nos rios Suruí e Estrela.



De acordo com o presidente da colônia de pescadores de Niterói e São Gonçalo, Gilberto Alves, “o lixo flutuante e demais resíduos encontrados na costa além de causar uma grande degradação do meio ambiente, prejudica também os representantes da flora e da fauna”, analisa o representante do Z-8.



“Para proteger os manguezais, é fundamental promover a conscientização sobre sua importância, fortalecer a legislação ambiental e incentivar práticas de conservação sustentáveis. Cada um de nós também pode contribuir, evitando a poluição e o descarte inadequado de resíduos, além de apoiar projetos de preservação e restauração desses preciosos ambientes costeiros”, afirmou o presidente da FEPERJ, Luís Cláudio Furtado.



“O projeto “Águas da Guanabara”, está sendo realizado, para analisar as condições territoriais, ambientais e econômicas, dar um diagnóstico ambiental e poluidor (resíduos sólidos flutuantes e de fundo), mapear os pontos críticos, conscientizar sobre os riscos para futura sustentabilidade junto à destinação do material retirado”, explicou o presidente da Colônia Z-8, Gilberto Alves.



A bióloga Amanda Berk afirma que os manguezais desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico, atuando como berçários naturais para várias espécies de peixes, aves e outros animais marinhos. “Além disso, eles ajudam a proteger a costa contra a erosão, agindo como barreiras naturais contra tempestades”, explica Amanda.



"Infelizmente, os manguezais estão enfrentando ameaças significativas, como a degradação causada pela urbanização, poluição, desmatamento e aquicultura não sustentável.A perda desses ecossistemas pode ter impactos devastadores no meio ambiente e na vida das comunidades que dependem deles para sustento", afirma a geógrafa Jamylle de Almeida Ferreira.

