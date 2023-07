Posto de saúde de Penedo suspende vacinação após defeito em geladeira

Os moradores de Penedo, região turística de Itatiaia, estão enfrentando dificuldades para se imunizar há cerca de um mês. O Posto de Saúde da localidade suspendeu a aplicação de vacina após a geladeira da unidade, que acondionava os imunizantes, apresentar um defeito.



Com a suspensão, os moradores precisam se dirigir para os postos de outros bairros, gerando transtornos e atrasos na caderneta de vacinação. O problema na geladeira prejudica a qualidade das vacinas, já que elas são extremamente sensíveis a alterações de temperatura para se manterem conservadas e próprias para consumo.



Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde disse que está trabalhando com celeridade no processo licitatório para aquisição de câmaras de vacina para todas as unidades de saúde do município, em substituição às atuais geladeiras domésticas.