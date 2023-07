Com ingressos de graça, Resende vence Maricá na A2 do Campeonato Carioca

O Resende venceu por 1 a 0 o Maricá nesta quarta-feira (26) no Estádio do Trabalhador. O jogo foi válido pela partida atrasada da 4ª rodada da Série A2, a segunda divisão do Campeonato Carioca. A partida teve entrada de graça para os torcedores do Gigante do Vale. Ao todo, foram 514 pessoas.O Resende começou o jogo a mil, pressionando o adversário, mas não conseguir marcar. No segundo tempo, os visitantes tiveram duas chances para abrir o placar, ambas com Bernardo, porém, foi o Gigante do Vale que balançou as redes. Alex Sandre cobrou falta na área e o zagueiro Eduardo Grasson desviou para o fundo das redes, aos 37 minutos.Com o resultado, o Alvinegro sobe para a sétima posição, com 13 pontos, e fica a quatro pontos da zona de classificação para as semifinais do Estadual. Ainda há um jogo atrasado, que será diante do Friburguense, neste sábado (29), às 14h45, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo.