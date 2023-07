'Batman' cai do teto durante festa em Campo Grande e acaba ferido; veja vídeo

Rio - Uma apresentação de um herói durante uma festa, nesta última segunda-feira (24), deixou convidados assustados, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Durante a comemoração, o personagem 'Batman' despencou do teto da casa de festa Pallace Hall e acabou se machucando. O cabo de aço em que o 'homem-morcego' estava pendurado teria se rompido. Imagens do momento da queda, de aproximadamente sete metros, viralizaram nas redes sociais gerando preocupação e curiosidade em internautas.

'Batman' despenca de teto de casa de festa em Campo Grande e termina machucado.



Créditos: Divulgação#ODia pic.twitter.com/z2Dkphjmgg — Jornal O Dia (@jornalodia) July 26, 2023

No vídeo, uma animadora de festa grita 'é de arrepiar!', juntamente a uma trilha sonora de suspense. A filmagem do local, lotado de adultos e crianças, primeiramente mostra outro herói, o 'Homem de Ferro'. Em seguida, as imagens focam no 'Batman', que estava pendurado no teto do salão através de um cabo de aço. Ao iniciar sua descida através do cabo, o equipamento se rompe e o 'homem-morcego' cai no chão.

Com o ocorrido, convidados da festa de aproximam para ver como estava o personagem, que se contorcia no chão, aparentando estar machucado. Em outras imagens, adultos teriam feito uma corrente para separar as crianças do herói e permitir que ele fosse socorrido sem intercorrências.

De acordo com uma nota divulgada pelo Pallace Hall, o 'Batman' encontra-se bem e teria machucado apenas o pé. "Gostaríamos de comunicar que nosso Batman que se apresentou no dia 24/07 está bem. Está sob cuidados médicos e cercado de muito amor e carinho. Teve uma lesão simples acima do tornozelo e logo estará conosco novamente", completou a nota.