Infraestrutura 5G já pode ser instalada em mais quatro municípios do Estado

Mais 102 municípios em 17 estados brasileiros poderão instalar a infraestrutura para o 5G a partir de 31 de julho. A decisão ocorreu durante a reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), nesta quarta-feira, 26. As cidades fluminenses que poderão contar com a nova tecnologia são Macuco, Cambuci, São José de Ubá e São Francisco de Itabapoana. No total, 1.712 cidades já efetuaram a limpeza da Faixa de 3,5 GHz e estão aptas a implementar o serviço beneficiando mais de 145 milhões de brasileiros (69,3% da população do país).



O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, explica que a Pasta está empenhada em disponibilizar o quanto antes esse serviço de qualidade para toda a sociedade. "Existe um cronograma do leilão a ser cumprido, mas estamos construindo um caminho junto com as operadoras para antecipar essas entregas. A meta estabelecida para o primeiro semestre de 2023 foi alcançada antes da data limite e mais de 30% dos municípios brasileiros já estão aptos para instalação da infraestrutura 5G”, destacou o ministro.



Com a decisão do Gaispi, as operadoras poderão solicitar a implantação da infraestrutura da quinta geração de redes móveis nas localidades. O estado de Minas Gerais teve a maior quantidade de liberações, com 22 municípios. Na sequência estão Rio Grande do Sul (19), Santa Catarina (13), Mato Grosso do Sul (7), Paraíba (6), Espírito Santo (6), Paraná (5), Rio Grande do Norte (5), Rio de Janeiro (4), Mato Grosso (4), Maranhão (2), Pernambuco (2), Ceará (2), Pará (2), Bahia (1), São Paulo (1), e Tocantins (1).



As autorizações ocorrem quando concluída a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku. O edital do Leilão do 5G também garantiu investimento das operadoras vencedoras para distribuição de kits para recepção aos cadastrados no CadÚnico — lista de beneficiários dos programas sociais do Governo Federal.



A liberação da faixa não implica na instalação imediata das redes do 5G nas localidades, pois, de acordo com o edital, os compromissos estão programados para vencer a partir de 2025. A instalação antecipada de estações do 5G nessas cidades depende do planejamento e interesse de cada prestadora.