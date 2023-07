Túmulo de mulher é violado e tem crânio removido na Baixada Fluminense; Família pede justiça

Rio - O túmulo de uma mulher, de 31 anos, assassinada a tiros dentro da própria no fim do ano passado, foi violado e a cabeça do corpo foi removida, no Cemitério Iguaçu Velho, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. De acordo com relatos da família e inquérito policial, os restos mortais levados pelos criminosos foram substituídos por um objeto de barro usado em rituais religiosos. O caso é investigado pela 58ª DP (Nova Iguaçu) desde o dia 16 de março, mas até agora nenhum culpado foi encontrado.

"Nós só conseguimos dar conta disso no dia 11 de abril. Porque nós vamos todo mês no cemitério, no dia 11, data em que ela foi assassinada. Aí, quando chegamos lá fomos abordados pelo coveiro e ele contou o que tinha acontecido. Não exatamente, mas disseram que a sepultura tinha sido violada e que tinham quebrado o caixão. Chegamos a perguntar se o corpo tinha sido violado, mas eles não falaram na hora", contou a irmã de Sabrina, Fabíola Tavares.

Túmulo de mulher violado em Nova Iguaçu: Sabrina Tavares de Almeida. - reprodução

De acordo com a familiar, eles foram orientados procurar a direção da Funerária São Salvador, responsável por administrar a sepultura. Ao acionarem a empresa, eles foram apenas informados de que o caso havia sido registrado na 58ª DP e repetiram a informação de que o túmulo havia sido violado, sem detalhar o que de fato havia ocorrido. A família só soube que a cabeça da irmã havia sido levada quando o laudo pericial do túmulo revelou o fato.

"Demorou um absurdo para sair. Meu marido até teve que ir no IML para pedir que ele enviasse o laudo para a 58º DP. Foi lá que descobrimos que tiraram a cabeça dela e no local colocaram uma alguidar", explicou a irmã da vítima. Sabrina foi assassinada a tiros em agosto do ano passado, ao ter sua casa invadida por dois homens armados. A mãe dela, Fátima de Azevedo Tavares, também ficou ferida no ataque, mas sobreviveu.

"A princípio, quando descobrimos, tentamos não levar para a imprensa para preservar a mãe. Ela passou tudo ali com a Sabrina, no dia do assassinato dela. Queríamos preservar ela, mas isso não seria possível, porque levamos à Justiça e o juiz disse que isso viria à tona. Pensamos, com isso, em contar logo antes que ela soubesse por outros meios", lembrou.

Nas imagens contidas no laudo pericial, ao qual o DIA teve acesso, é possível ver a tampa de concreto que protege o caixão quebrada e o caixão à mostra. Em outro registro feito pelo perito, há também a imagem da alguidar de barro com cinzas e garrafas de bebidas próximas.

Segundo depoimento dos funcionários que identificaram a violação, dentro das garrafas de bebida havia papéis com os nomes de várias pessoas. O crime foi identificado pelo funcionário por volta das 8h da manhã, logo no início do seu expediente, mas a família questiona a demora na comunicação do fato.

"Infelizmente estamos passando por esse motivo difícil (...) Se tivéssemos a informação antes, teríamos tentado obter imagens de câmeras de segurança para pegar quem fez, o carro e descobrir o responsável. De frente para a rua do cemitério tem. Por culpa da São Salvador, não conseguimos as imagens daquela data. Queremos saber o que aconteceu, quem fez. Até achamos quem pode ter feito, mas não temos provas. Esperamos que a Justiça seja feita", finalizou Fabíola.