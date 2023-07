Descubra os benefícios dos programas de indicação paga para composição de renda extra online

Em um país marcado pela criatividade e pela busca incessante por oportunidades de renda extra, os brasileiros têm mostrado uma verdadeira habilidade para inovar em seus pequenos negócios locais, redes de relacionamento e até mesmo no uso das redes sociais. Nesse cenário, um dos métodos que vem se destacando é a participação em programas de indicação paga em uma forma inteligente e promissora decomplementar a renda sem sair de casa.Segundo um levantamento feito pelo Instituto Real Time Big Data, quase metade da população brasileira (48%) declara estar em busca de alguma renda extra para lidar com as despesas mensais. E com a evolução tecnológica e o crescimento das transações realizadas pela internet, já existem diversas empresas que apostam nesse modelo de negócio como uma maneira eficaz de oferecer serviços, ajudar pessoas e expandir a base de clientes.Os programas de indicação paga, também conhecidos como "indique e ganhe", são estratégias que permitem que os usuários se beneficiem financeiramente ao indicar determinado produto ou serviço para outras pessoas. Um exemplo de destaque no mercado é o programa Multiplik, renda extra , desenvolvido pela fintech brasileira SuperSim, empréstimos pessoais. Esse programa tem como foco oonline - inclusive para negativados - e oferece aos participantes a oportunidade de obter uma renda extra de até R$3.000 mil por mês ao indicar amigos, familiares e conhecidos que necessitam dee rápido.“As pessoas já indicavam a SuperSim quando elas precisavam de uma ajuda financeira, então estudamos a força da nossa rede e preparamos um sistema que pudesse oferecer algo em troca do que já faziam sem nenhum incentivo. Pensamos também nos negócios que poderíamos alavancar oferecendo uma fonte de renda extra para o trabalho que já faziam ao vender e propagar seus produtos e serviços. Foi casamento perfeito! Hoje a SuperSim já consegue ajudar a rentabilizar muitos pequenos empresários locais e criamos uma sólida fonte de renda extra para as pessoas e suas redes”, conta o CMO da fintech, Brunno Oliveira.E uma das vantagens mais atraentes de programas como o da SuperSim é a flexibilidade que ele proporciona. Ao utilizar suas redes sociais, contatos pessoais ou mesmo criando uma rede de relacionamento voltada para a indicação, é possível trabalhar de forma independente, sem horários fixos e sem a necessidade de um investimento inicial. Dessa forma, não é difícil conciliar a indicação de empréstimos pessoais com outras atividades diárias, como o trabalho em tempo integral ou o cuidado com a família.Além disso, os programas de indicação paga se mostram cada vez mais interessantes em um momento no qual muitas pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras. A possibilidade de conseguiré um fator que atrai muitos participantes, principalmente em um país no qual o acesso aoou pessoas com histórico dedesfavorável pode ser restrito.Foi pensando nessas pessoas que Dionatan Nascimento abriu um Canal no YouTube. Atualmente com mais de 190 mil inscritos, o empresário, criador de conteúdos e estudante de economia ajuda seus seguidores a conseguirem empréstimo com facilidade. E para rentabilizar ainda mais o seu trabalho, ele se tornou um parceiro da SuperSim com o programa Multiplik. “Os inscritos do meu Canal procuram por empréstimos online, e eu sempre estou observando o mercado de crédito para recomendar sites e aplicativos de bancos e fintechs que oferecem empréstimos de forma segura e com as melhores taxas de juros. Foi nessa busca que encontrei o indique e ganhe da SuperSim”, divide o influenciador.Ainda segundo Dionatan, pelo menos 10% da sua audiência - que se soma aos 200 mil seguidores no Instagram - já se beneficiou pelas indicações dadas em seus conteúdos. Para o influenciador, porém, o mais importante é ver as pessoas atingindo os seus objetivos. “Essa é a fintech que mais aprova empréstimos online no Brasil, sendo 100% segura. Nisso todos saem ganhando, os meus seguidores porque conseguem fazer empréstimo online e rápido, e eu por conseguir fazer uma renda extra através das minhas indicações”, completa.Os benefícios dos programas de indicação paga para composição desão inegáveis. Além da possibilidade de ganhos financeiros consideráveis, o participante também adquire experiência em marketing digital, desenvolve habilidades de comunicação e fortalece sua rede de contatos.Mas vale ressaltar que, ao se envolver em umpaga como o Multiplik, é importante que a indicação seja feita de forma responsável e ética, assim como faz Dionatan. E na hora de indicar, também é fundamental que o participante esteja ciente das condições e requisitos para a concessão de um empréstimo online mesmo para negativados.