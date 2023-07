Final de semana no Rio será de chuva fraca a moderada e céu nublado

Rio - Após dias de sol e céu limpo, a cidade do Rio deverá ter um final de semana nublado com previsão de chuva. Nesta quarta-feira (26), o céu amanheceu com poucas nuvens e os termômetros subiram até os 31º C. De acordo com o Alerta Rio, um sistema de alta pressão ocasionou o tempo estável, mas manteve a entrada de umidade do oceano, ocasionando cobertura de nuvens variadas. Cariocas aproveitaram o clima agradável para realizar atividades ao ar livre no Arpoador, na Zona Sul.



Nesta quinta-feira (27), o tempo ficará nublado a parcialmente nublado, com ventos fortes a moderados. Os termómetros marcarão a máxima de 34º C e mínima 17º C. A partir de sexta-feira (28), o céu seguirá nublado, com previsão de chuva fraca a moderada. A máxima será de 30°C e a mínima de 16°C. No sábado (29), o tempo seguirá chuvoso, semelhante ao dia anterior.



Já no domingo (30), o tempo ficará nublado a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados. A temperatura se manterá entre 13°C e 28°C, com previsão de chuva fraca a moderada.



Cariocas aproveitaram o dia de sol entre nuvens para sair com parentes e amigos para realizar esportes e atividades ao ar livre em pontos da cidade, como o Arpoador. A praia permaneceu cheia até o pôr do sol.