Criança de 11 anos morre eletrocutada enquanto tentava pegar pipa em Campos

Rio - Um menino de 11 anos morreu, nesta segunda-feira (24), depois de ser eletrocutado enquanto tentava pegar uma pipa que estava em cima de uma fiação de sua casa, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A criança foi atingida por uma descarga elétrica depois que utilizou um vergalhão para retirar a pipa da fiação. O menino estava no terraço da residência quando ficou ferido.

A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Ferreira Machado (HFM). Segundo a Subsecretaria de Comunicação de Campos, o paciente deu entrada na unidade vítima de choque. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e morreu às 16h39 de segunda-feira (24) na emergência pediátrica.

O corpo do menino foi sepultado nesta terça-feira (25) no Cemitério do Caju, em Campos. Seu velório foi realizado na Igreja Batista do Parque Rio Branco, em Guarus.