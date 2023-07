Enel faz operação e descobre ligações clandestinas de energia oito casas em São Gonçalo

Rio – Uma operação da Enel Distribuição Rio, nesta terça-feira (25), identificou oito imóveis com ligações irregulares de energia em Neves, em São Gonçalo. Na ação, os responsáveis foram presos em flagrante e as ligações clandestinas foram desfeitas.

A operação foi realizada com apoio de policiais militares do 77º BPM e agentes da 73ª DP (Neves), além de especialistas da distribuidora, após a constatação das irregularidades por peritos criminais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli(ICCE).



Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.



Os responsáveis pelos imóveis foram conduzidos para a 73ª DP (Neves).