Neon anuncia adesão ao Desenrola com descontos de até 95% em renegociações de dívidas

A fintech Neon aderiu à primeira fase do programa Desenrola, iniciativa do governo federal iniciada no dia 17 para renegociação de débitos bancários. A empresa oferece aos clientes descontos de até 95%. O atendimento é realizado pelo chat no próprio app Neon e WhatsApp (11) 4632-4366. Ela também está retirando a restrição dos clientes com dívidas de até R 100 com cartão de crédito.



A primeira fase do Desenrola contempla a população faixa 2, com renda mensal entre dois salários mínimos até R$ 20 mil. As condições de parcelamento e da taxa de juros devem ser negociadas diretamente com cada instituição financeira. Segundo o Ministério da Fazenda, essa medida deve beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas.

A adesão da Neon ao Desenrola segue a estratégia da empresa em oferecer caminhos financeiros com soluções menos burocráticas e alinhadas às necessidades e ao perfil dos clientes. Segundo dados levantados pela Neon, entre os dias 17 e 21, mais de 2.600 mil clientes negociaram os débitos em aberto com a instituição.