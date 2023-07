Suspeito de invadir a PF em Brasília é preso no Galeão

O jornalista Allan Frtuozo da Silva foi detido nesta quarta-feira, 26, por agentes da Polícia Federal (PF) do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, quando tentava embarcar em um voo para a Argentina. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por crime de ameaça e associação criminosa.



Ao tentar embarcar, o sistema da PF identificou o alerta e Allan foi detido. Em postagens feitas por redes sociais, o jornalista afirmou que os que os policiais não conseguiam acessar o mandado de prisão nem dizer o motivo.

Allan é suspeito de invadir a sede da PF, em Brasília, no dia 12 de dezembro do ano passado. O pedido de prisão preventiva foi assinado durante um plantão da Justiça Federal – 15ª Vara Federal Criminal, no Distrito Federal.

"To aqui fazendo um voo, fui passar por uma checagem da Polícia Federal, e eles descobriram que tem algo em sigilo, um alerta na 15ª Vara Federal. Eu pedi para o advogado ver, ele não sabe o que é. Os policiais aqui não sabem o que é", postou Allan em sua rede social.



O jornalista, fez também uma publicação onde afirma ser um "preso político". "Eu não tenho foro privilegiado, mas estou sendo preso pelo STF por ser antidemocrático", escreveu Allan.