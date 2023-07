EUA: Scott cresce nas pesquisas do Partido Republicano para disputar eleições presidenciais em 2024

Tim Scott, único senador negro do Partido Republicano dos Estados Unidos, vem crescendo nas pesquisas de opções de voto relacionadas ao político da legenda que será escolhido para disputar as eleições presidenciais em 2024.



O político de 57 anos já desponta como terceira opção mais escolhida em levantamentos realizados em alguns estados, como Iowa. A pesquisa em questão foi realizada pela Fox Business e divulgada no último domingo (23).



No estado em questão, Scott aparece com 11% dos votos, enquanto 16% dos votantes devem escolher Ron DeSantis, governador da Flórida. Donald Trump, ex-presidente do país, é líder isolado com 46% das intenções de voto.



Uma aferição da Universidade do estado de New Hampshire divulgada nesta terça-feira (25), com opções de voto de eleitores locais, também coloca Tim como o terceiro colocado, atrás de Trump e do chefe do Executivo da Flórida.



Um dos trunfos do senador é ser uma espécie de "plano B" para aqueles que não votam tanto no ex-presidente, como em DeSantis. Em contrapartida, muitas pessoas ainda não conhecem Scott e sua trajetória política.



E os avanços nas pesquisas no atual estágio da corrida eleitoral norte-americana representam não só saber quantas pessoas devem votar em cada candidato, mas também uma maior atração a investidores que devem injetar recursos financeiros em algum dos políticos.