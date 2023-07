Em reviravolta, filho de Joe Biden se declara inocente das acusações de evasão fiscal

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se declarou inocente das acusações de evasão fiscal, em reviravolta inesperada após uma juíza afirmar que não está pronta para aceitar um acordo firmado com promotores.



Durante audiência tensa, o advogado de Hunter Biden entrou em conflito com os promotores sobre a possibilidade de futuras acusações. Depois de uma resolução entre as partes, a juíza Maryellen Noreika afirmou que precisava de mais informações antes de tomar uma decisão.



O caso continua sendo o centro de uma investigação do Departamento de Justiça sobre as finanças e vícios em drogas e álcool de Hunter Biden, e sua resolução pode afetar a campanha presidencial de 2024, na qual o presidente Biden busca a reeleição.



O impasse quando o promotor insistiu que a investigação de Hunter Biden ainda estava em andamento e ele poderia enfrentar acusações adicionais, mesmo com o acordo proposto. Em resposta, a defesa disse que discordava dessa interpretação e que acreditava que o acordo excluía a possibilidade de acusações adicionais.



Após o intervalo, a equipe jurídica de Hunter Biden disse que o acordo cobria sua responsabilidade relacionada a delitos fiscais de 2014 a 2019 e cobria crimes de drogas e armas. A juíza perguntou a Hunter Biden se ele havia recebido alguma outra proteção para induzi-lo a se declarar culpado e ele disse: "Não, meritíssimo".



Em seguida, a juíza pressionou os dois lados sobre as disposições incluídas em ambas as pontas do acordo, incluindo por que o acordo tributário foi trazido sob um estatuto que remove a capacidade do tribunal de vetá-lo, enquanto o acordo de armas inclui uma exigência de que o tribunal decida se Hunter Biden descumpriu o acordo. A juíza Noreika disse que isso poderia colocá-la inadequadamente na posição de tomar uma decisão normalmente deixada para os promotores.



A juíza deu aos dois lados 30 dias para esclarecer seu papel e fornecer informações adicionais. Nesse ponto, Hunter Biden poderia se declarar culpado e formalizar os acordos que havia negociado.