Foragido por roubo e extorsão é preso na Zona Oeste

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira (25), o foragido Leandro Peres Reis, o Foca, de 41 anos. Ele é suspeito de roubo e extorsão contra uma vítima que conheceu por aplicativo de relacionamento.



Em nota, a PM informou que os agentes do 14º BPM (Bangu) receberam uma denúncia sobre a localização do foragido e foram ao endereço mencionado, na Avenida de Santa Cruz. O suspeito foi preso e não ofereceu resistência durante a ação.



Leandro é reu por roubo e extorsão contra um outro homem que conheceu por um aplicativo de relacionamento em 2018. Após o encontro, o foragido passou a extorquir a vítima em diversas situações. Com isso, o Tribunal de Justiça expediu um mandado de prisão temporária.



Foca foi encaminhado à 34ª DP (Bangu) e, em seguida, ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.