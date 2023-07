Detran RJ oferece vistoria itinerante em municípios do interior do Estado

Rio - O Detran RJ vai oferecer o serviço de vistoria itinerante em municípios do interior do Estado que não possuem posto de vistoria, no Noroeste Fluminense. Em Cambuci, a ação ocorrerá no dia 1º de agosto e Itaocara será no dia 2.



Na itinerante, serão oferecidos serviços de transferência de propriedade, jurisdição e município, também alteração de características de veículo, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.



Para realizar o serviço, é preciso pagar o Duda e agendar o atendimento pelo site do Dentran RJ www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042. As vagas já estão disponíveis.





Serviço:



Datas:

01/8 em Cambuci

2/8 em Itaocara



Agendamento:

Site:www.detran.rj.gov.br

Telefones: (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042