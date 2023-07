Cinquenta pessoas são detidas em operação antijihadista em Marrocos

Cinquenta pessoas foram detidas no Marrocos nesta quarta-feira (26) durante uma vasta operação contra supostos membros de grupos jihadistas, informou a mídia local citando fontes de segurança.



Entre os detidos, 21 foram colocados em prisão preventiva sob supervisão da Promotoria, segundo as mesmas fontes.



As prisões ocorreram durante operações simultâneas em várias cidades do país contra pessoas suspeitas de jurar "fidelidade" aos grupos jihadistas Estado Islâmico e Al Qaeda.



Segundo as fontes de segurança, nas diligências foram apreendidas "armas brancas", "publicações com apologia ao terrorismo e documentos sobre métodos de fabricação de explosivos".



Embora o Marrocos não tenha sido alvo de ataques jihadistas em anos recentes, seu serviço de segurança informa regularmente sobre operações contra esses grupos e para impedir atentados.