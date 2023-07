PM faz operações em comunidades da Zona Norte pelo segundo dia consecutivo

Rio - A Polícia Militar realiza operações, na manhã desta quinta-feira (27), em duas comunidades da Zona Norte do Rio. A região é alvo pelo segundo dia consecutivo. Ainda não há registro de prisões ou apreensões.



Em Madureira, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda), em conjunto com agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), atuam na comunidade da Serrinha. De acordo com a corporação, a ação tem como objetivo coibir a movimentação de criminosos.



Moradores da região relataram que dois veículos blindados estão sendo utilizados na ação. Além disso, segundo a plataforma Fogo Cruzado, tiros foram ouvidos na comunidade por volta das 5h40.



Já entre os bairros Tomás Coelho e Engenho da Rainha, policiais do 3º BPM (Méier) fizeram uma operação na comunidade do JJ. Segundo o comando da unidade, o objetivo foi impedir a movimentação de criminosos e a retirada de barricadas, que impedem o direito de ir e vir dos moradores destas localidades, bem como da circulação de veículos das empresas prestadoras de serviço públicos, além de coibir a prática de roubo de cargas na região.



Na última quarta-feira (26), agentes atuaram no Morro da Fé, no Complexo da Penha, onde os policiais prenderam um suspeito, chamado de "Gordinho ", numa região conhecida como "boca do crack". Com ele, foi apreendido um rádio transmissor. PMs também atuaram nas regiões do Morro do Trem, Jangada e Ipase, em Vila Kosmos.