Julgamento de bombeiro que atirou em atendente do McDonald's começa nesta quinta

Rio - Começa nesta quinta-feira (27), às 13h, no Tribunal do Juri do Rio de Janeiro, o julgamento do bombeiro Paulo César de Souza Albuquerque, acusado de atirar contra um atendente do McDonald's, em maio do ano passado.

O julgamento será conduzido pelo juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O militar é acusado de homicídio tentado qualificado por motivo torpe.

O caso aconteceu na madrugada do dia 9 de maio de 2022, no McDonald's da Taquara, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, o bombeiro atirou contra Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, após uma discussão sobre um cupom de desconto.

De acordo com amigos da vítima, o homem fez um pedido no drive-thru da unidade e no momento em que foi pegar o seu pedido, já no fim do atendimento, disse que tinha um cupom de desconto. Mateus tentou explicar que a informação deveria ter sido dada no início do pedido.

amigo do militar, Carlos Felipe da Silva Brasil, negou a versão. Insatisfeito, o bombeiro quebrou a proteção de acrílico e deu um soco no rosto do atendente. Após isso, entrou na loja e atirou contra o funcionário. O sargento disse, em depoimento, que o disparo contra o atendente foi acidental. No entanto, um

À polícia, a testemunha alegou ainda que Mateus foi agredido duas vezes antes de ser atingido por um disparo: uma do lado de fora da lanchonete, e outra quando o bombeiro entrou na parte onde a vítima estava. O rapaz disse também que Mateus teria se defendido e logo após foi baleado.