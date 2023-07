Polícia prende um dos principais traficantes da região da Cracolândia, em São Paulo

A Polícia Civil prendeu um dos principais traficantes de drogas que abastecia a região da Cracolândia, na capital paulista, durante operação, informou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O local registrou 17 presos em ação policial no último fim de semana "Excelente. Após investigação da Polícia Civil de São Paulo, um dos principais traficantes que abastecia a região da Cracolândia acaba de ser preso em operação no centro da capital", escreveu ele nas redes sociais. "Em São Paulo, o crime não terá vez. Vamos devolver as ruas ao cidadão".O secretário de Segurança Pública (SSP), Guilherme Derrite, também confirmou a informação. "Um trabalho espetacular e que vai desarticular o tráfico de drogas na região da Cracolândia", afirmou Derrite. A primeira operação policial no local, segundo o secretário, ocorreu em 14 de junho, com a prisão de 16 criminosos.