Investigado por violência doméstica, homem é preso em shopping da Zona Norte

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam, na tarde desta quarta-feira (26), Willian Cardoso, conhecido como "Farrel do Fogueteiro", em um shopping da Zona Norte do Rio. Contra o homem, havia um mandado de prisão expedido pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar (JVDF).

Após um trabalho de monitoramento coordenado pela delegada Alriam Fernandes, os agentes, que cumpriam um mandado de prisão expedido pelo 6° JVDF da Comarca da Capital, capturaram Willian Coelho Cardoso dentro de um shopping.

Ao Meia Hora, a delegada Alriam Fernandes detalhou como foi o processo de investigação e prisão. "Ele refugiava-se no Complexo do Chapadão e, após monitoramento, levantamos que ele iria ao shopping. Os agentes fizeram uma campana no local e conseguiram capturá-lo. A operação foi cirúrgica", afirmou.

De acordo com a polícia, "Farrel do Fogueteiro" possui 32 passagens por tráfico, roubo majorado, receptação, porte de arma e violência domestica. Além disso, o homem vai responder por seis inquéritos instaurados pela Deam do Centro do Rio.

Mulheres vítimas de agressão podem ligar para a Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180, e denunciar.