Operação para prender envolvidos em morte de advogado em Niterói mira contraventor Bernardo Bello

De acordo com o MPRJ, a operação é uma continuidade da Às de Ouros I, que identificou e prendeu os executores do crime. Segundo as investigações, Bernardo Bello e Allan, apontado como seu braço financeiro, determinaram a morte de Carlos Daniel após o advogado mediar um conflito envolvendo uma empresa do ramo alimentício, cujo desfecho não agradou aos chefes do grupo.



O MPRJ informou que os outros denunciados contribuíram para o planejamento do crime e monitoramento da vítima. Na operação Ás de Ouros II, agentes também saíram para cumprir 13 mandados de busca e apreensão, nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá, na Zona Oeste, e Olaria, Penha, Piedade e Quintino, na Zona Norte da cidade.

Relembre o caso

Carlos Daniel foi morto a tiros no bairro de Piratininga. A vítima dirigia um veículo modelo Toyota SRX blindado pela Avenida Conselheiro Paulo de Melo Kalle, quando foi alvejado por dois homens em uma motocicleta. O filho do advogado estava no veículo junto com o pai, mas não sofreu ferimentos.

Dois suspeitos de matar Carlos Daniel já haviam sido presos no ano passado. Isaquiel Geovanio Fraga pilotava a motocicleta e Rodrigo Coutinho Palome da Silva, que estava no carona, desferiu os disparos.

O ex-agente foi lotado na 15ª DP (Gávea) e na extinta Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde Pública, mas acabou sendo expulso da instituição, após ser preso em 2011, por escoltar os traficantes Anderson Rosa Mendonça, o "Coelho", chefe do tráfico no Morro de São Carlos, e Sandro Luiz de Paula Amorim, o "Peixe" da Rocinha, durante a ocupação da Polícia Militar para a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na comunidade.

Carlos saiu da prisão depois de seis anos e concluiu o curso de Direito, iniciado no período da cadeia. Criminalista, ele atuou na defesa da filha do cantor Belo, de policiais, além de acusados de ligação com o jogo do bicho.