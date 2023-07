Confiança da indústria recua 2,1 pontos em julho, diz FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 2,1 pontos em julho, após subir 1,1 ponto em junho, informa a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador retornou a 91,9 pontos, nível similar ao registrado em fevereiro (92 pontos). O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) subiu 0,6 ponto porcentual nesta leitura, a 81,0%.



Houve queda da confiança em 11 dos 19 segmentos industriais pesquisados em julho, com piora disseminada entre a situação atual e as expectativas para os próximos meses.



O Índice de Situação Atual (ISA) recuou 2,9 pontos, a 89,5 pontos. A contração foi puxada pelo indicador que mede o nível de estoques, que subiu 4,3 pontos, para 114,5 pontos, o nível mais alto desde junho de 2020 (118,6 pontos) — acima de 100 pontos, esse indicador sinaliza que os estoques estão além do nível desejável.

A percepção dos empresários sobre o nível atual de demanda caiu 2,9 pontos, a 92,4 pontos, e sobre a situação atual dos negócios recuou 1,2 ponto, para 91,6 pontos.



Já o Índice de Expectativas (IE) diminuiu 1,2 ponto, a 94,4 pontos. A principal contribuição de baixa partiu do indicador que mede as expectativas em relação à produção física nos três meses seguintes — que recuou 5,2 pontos, a 93,1 pontos, o pior resultado desde fevereiro (90,5 pontos).

Em contrapartida, os indicadores que medem o ímpeto de contratações nos próximos três meses e a tendência dos negócios para os próximos seis subiram 0,5 e 1,0 ponto, a 100,5 pontos e 90,3 pontos, respectivamente.