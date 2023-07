Soldados israelenses matam adolescente palestino na Cisjordânia

Soldados israelenses mataram um adolescente palestino em uma operação noturna na Cisjordânia ocupada, afirmaram o Ministério da Saúde palestino e a imprensa estatal nesta quinta-feira (27).



O incidente ocorreu na cidade de Qalqilya, no norte da Cisjordânia, onde o exército israelense confirmou ter realizado "atividades antiterroristas".



"As forças de ocupação invadiram o bairro de Naqar, no oeste de Qalqilya, provocando confrontos", informou a agência oficial palestina Wafa.



“As forças de ocupação dispararam com balas reais e de borracha, jogaram granadas e gás lacrimogêneo contra os moradores e suas casas”, acrescentou.



O Ministério da Saúde palestino identificou o adolescente morto como Fares Abu Samrah, de 14 anos, e disse que ele morreu devido aos ferimentos após ser baleado na cabeça. O exército israelense afirmou que estava investigando o incidente.



Na quarta-feira, tropas israelenses mataram um palestino em Nablus, também na Cisjordânia. Na terça-feira, três palestinos foram mortos por tiros israelenses na mesma cidade.



Esses eventos ocorrem em um momento de tensão máxima na Cisjordânia, após uma série de ataques palestinos contra colonos israelenses e atos de violência cometidos por colonos israelenses contra palestinos.



Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. Cerca de 490.000 israelenses vivem neste território em assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional.