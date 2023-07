Reforma do bondinho do Santa Marta é finalizada

Rio - A Prefeitura do Rio entregou, nesta quinta-feira (27), a reforma completa do plano inclinado do Santa Marta, em Botafogo, Zona Sul da capital. O investimento total foi de cerca de R$ 1 milhão. Inaugurado em maio de 2008 pelo governo do estado, o bondinho passou a ser administrado pelo município, por meio da Rioluz, em outubro de 2015. Um trecho do transporte ficou parado durante três meses, mas voltou a funcionar quando parte da obra foi entregue em abril deste ano

Aproximadamente cinco mil pessoas utilizam o transporte diariamente, de forma gratuita, das 6h à meia-noite. Agora, os bondinhos foram adaptados com dois ambientes distintos: um para transporte de passageiros e outro destinado ao transporte de cargas.



"Essa obra teve início no ano passado, o primeiro trecho foi entregue em abril e, após três meses, estamos inaugurando o segundo trecho, que atende da quarta à quinta estação. Cada cabine transporta 16 pessoas, e agora contamos com um compartimento exclusivo para o transporte de compras, lixo e entulhos, que não ficarão misturados com os passageiros", afirmou Eduardo Feital, presidente da Rioluz.

José Mario, presidente da Associação de Moradores há 32 anos, destacou que essa melhoria era uma necessidade urgente na região. "A inauguração do plano inclinado não é um luxo, mas sim uma questão de acessibilidade para os moradores, especialmente os que vivem na parte mais alta da comunidade. Essa integração entre o bairro e a favela é de extrema importância, e nosso principal objetivo é cuidar dos idosos, enfermos e obesos, que não têm condições de subir os 788 degraus", relatou.



Para a moradora Andrea Miranda, o projeto representa uma grande conquista, especialmente para os residentes da parte mais alta da comunidade. "Moro no Santa Marta há 43 anos. Sempre foi muito difícil carregar compras e materiais até a parte mais alta da comunidade. O bonde realmente é motivo de comemoração, não só para mim, mas para todos que sofrem com o sobe e desce diário. Costumávamos dizer que os piores dias eram os de chuva e início do mês, quando tínhamos que subir com as compras", disse a comerciante local.