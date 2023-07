Naufrágio nas Filipinas deixa 23 mortos e seis desaparecidos

Um pequeno barco virou em um lago perto da capital filipina, Manila, nesta quinta-feira, 27, matando 23 pessoas e deixando seis desaparecidas, disseram as equipes de resgate.



"Eles entraram em pânico após uma rajada repentina de vento. Eles se moveram para o lado esquerdo e o barco virou", disse o contra-almirante Armando Balilo, porta-voz da Guarda Costeira filipina, em entrevista a uma rádio.



As equipes de resgate procuram sobreviventes no lago Laguna, 37 quilômetros a sudeste de Manila. O barco fazia sua rota habitual da cidade de Binangonan para a ilha de Talim, no meio do lago, disse à AFP Kenneth Cirados, funcionário de resgate do município. Equipes de resgate retiraram 23 corpos da água e houve 40 sobreviventes, acrescentou.



As Filipinas, um arquipélago de mais de sete mil ilhas, têm um histórico de segurança marítima ruim, com dezenas de pessoas mortas em acidentes no mar todo ano, muitas vezes a bordo de embarcações com casco de madeira usados para pescar ou transportar pessoas de uma ilha à outra.