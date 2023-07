Dois homens são presos com granada na Baixada Fluminense

Rio - Dois homens foram presos, nesta quinta-feira (27), na comunidade Trio de Ouro, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti).



De acordo com a corporação, agentes do grupamento de ações táticas realizavam um patrulhamento quando se depararam com os suspeitos.



Com eles, foram apreendidos uma pistola, uma granada, um rádio de comunicação e drogas.



A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti).