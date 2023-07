Plano de Saneamento Básico de Mesquita é debatido em reunião entre prefeito Jorge Miranda e Águas do Rio

O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, se reuniu com a Superintendência Regional da Águas do Rio de Nova Iguaçu para discutir quais metas previstas no Plano de Saneamento Básico de Mesquita, concluído pelo município em 2018, foram atingidas pela gestão da concessionária.



Entre os assuntos discutidos com representantes da concessionária, estavam ainda os avanços no Plano Diretor de Água e Plano Diretor de Esgoto, que são ferramentas para o desenvolvimento do sistema de água e esgoto da cidade.



Para o chefe do executivo municipal, o saneamento é uma pauta importante para o município.



“A reunião foi muito importante para estabelecer responsabilidades e prazos sobre as metas estabelecidas no Plano de Saneamento. A nossa intenção é trabalhar em conjunto e, assim, juntar forças para levar benefícios ao povo da nossa cidade”, comentou Jorge Miranda.



O encontro foi realizado na sede de Nova Iguaçu da concessionária.