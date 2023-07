Acidente de helicóptero na Sibéria mata quatro pessoas

Um acidente de helicóptero nesta quinta-feira, 27, matou pelo menos quatro pessoas e deixou dez feridos na república siberiana de Altai, na Rússia, disseram os serviços de resgate, que inicialmente forneceram um número maior de mortos, antes da descoberta de dois sobreviventes.



"Na cidade de Tiungur (...) o dispositivo caiu e pegou fogo quando estava prestes a pousar", disse a filial local do Ministério de Situações de Emergência da Rússia em comunicado em sua conta no Telegram.



O helicóptero Mi-8 colidiu com cabos elétricos, o que provocou a sua queda, segundo informações preliminares da mesma fonte.



Após o acidente, o ministério mencionou seis mortos, nove feridos e uma pessoa ilesa. Depois anunciou que mais duas pessoas haviam sobrevivido.



"Essas duas pessoas deveriam estar sob os escombros, mas na realidade deixaram a aeronave por conta própria e caminharam para o hospital em estado de choque. Sofreram ferimentos leves", disse o serviço de imprensa do ministério, citado pela agência de notícias Ria Novosti.



Alguns feridos têm queimaduras muito graves, segundo a agência Interfax.



Vários veículos de comunicação russos divulgaram imagens que mostram um dispositivo em chamas e escombros em um terreno gramado.



Segundo a agência de aviação civil russa, o helicóptero pertence à companhia "Altai Avia" e transportava um grupo de turistas.



Por sua vez, o comitê investigativo russo anunciou em comunicado a abertura de uma investigação por "violação das normas de segurança e exploração no transporte aéreo".



Acidentes de aviões e helicópteros, muito utilizados em regiões remotas do país, são frequentes na Rússia, muitas vezes causados por más condições climáticas, erros de pilotagem ou problemas técnicos.