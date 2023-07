Mulher esfaqueada por companheiro permanece em estado grave no Rocha Faria

Rio - Vilma Barreira, vítima de uma tentativa de feminicídio , segue internada em estado grave no Hospital Municipal Rocha Faria. A mulher foi esfaqueada, nesta segunda-feira (24), pelo próprio companheiro, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a direção do Rocha Faria informou que, após passar por uma cirurgia, o estado de saúde da Vilma permanece grave. De acordo com o relato de um enfermeiro que atendeu a mulher, a vítima deu entrada na unidade com golpes no pescoço, axilas e braços.

Em depoimento na 35ª DP (Campo Grande), Alex Sandro Cardia Mendes, companheiro de Vilma, confessou que deu facadas na mulher e que tentou matá-la por ter descoberto uma traição. A filha do casal também contou aos policiais que presenciou as agressões e fez a denúncia contra o pai.

Relembre o caso

Alex Sandro Cardia Mendes foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (24), por tentativa de feminicídio após ter esfaqueado a própria companheira, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Após denúncia da própria filha, policiais do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência e prenderam o homem.



De acordo com a Polícia Civil, familiares contaram que Vilma Barreira foi esfaqueada pelo marido e socorrida por moradores para o Hospital Municipal Rocha Faria. O homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e o caso encaminhado à Justiça.