Cristiano Zanin assume como ministro do STF em cerimônia com 350 convidados

O advogado Cristiano Zanin tomará posse como ministro do Supremo Tribunal Federal na próxima quinta-feira, 3, após ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cerimônia contará com a presença de autoridades e aproximadamente 350 convidados. Ainda ocorrerá uma confraternização oferecida ao novo ministro pela Associação dos Magistrados Brasileiros.Pela primeira vez desde o início da pandemia, o STF realizará uma cerimônia de posse com o "rito completo". Em contraste com a última ocasião em que um ministro, André Mendonça, tomou posse em 2021, quando o país enfrentava uma grave crise sanitária, o evento teve o número de convidados restrito e o uso obrigatório de máscaras de proteção.A sessão solene está marcada para começar às 16h e tem previsão de duração de 15 minutos, sem a realização de discursos. A solenidade terá início com a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, conduzindo o ritual, seguido pela execução do Hino Nacional brasileiro.Entre os convidados, estarão presentes os ministros do Supremo, tanto em exercício como aposentados, além de autoridades como presidentes da República, da Câmara, do Senado e de tribunais superiores, bem como membros da lista pessoal de Zanin.