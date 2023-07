Estado do Rio tem mais de 20 mil quilombolas, aponta censo do IBGE

Rio - O estado do Rio de Janeiro conta com 20.344 quilombolas vivendo atualmente em 37 municípios diferentes, de acordo com dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



As informações, colhidas em 2022, fazem parte do primeiro recenseamento da população quilombola brasileira da história. Segundo a pesquisa, na capital do estado, são 2.866 integrantes, sendo a terceira maior cidade.



Os recenseadores visitaram quase 6 mil comunidades quilombolas em todo o Brasil, nos mais de 1,6 mil municípios de todo o país. Ao total, foram contabilizados 1.327.802 quilombolas.



Foram identificados 473.970 domicílios onde residia pelo menos uma pessoa quilombola, espalhados por 1.696 municípios brasileiros. O Nordeste concentra 68,19% (ou 905.415 pessoas) do total de quilombolas do país.



Cabo Frio é município com maior número de quilombolas



Em todo o estado, Cabo Frio, na Região dos Lagos, é o município com número mais expressivo de quilombolas. Na região. 3.137 integrantes ocupam diferentes locais da cidade.



Em seguida fica Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, que abriga 3.083 pessoas da população quilombola no Rio, com a segunda maior população.



Em terceiro lugar fica a capital, com 2.866 quilombolas. A cidade, que conta com 6 milhões de quilombolas, tem apenas 0,05% de sua população composta por pessoas que se consideram pertencentes ao grupo.



Em quarto e quinto lugar, ficam os municípios de Magé, na Baixada Fluminense, e Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.