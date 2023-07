Ataque russo em Odessa deixa pelo menos um morto e porto danificado

Um homem morreu e a infraestrutura portuária foi danificada por novos ataques noturnos russos na região de Odessa, anunciou o governador local, Oleg Kiper, nesta quinta-feira, 27, no Telegram.



"Os russos lançaram mísseis Kalibr de um submarino no mar Negro", disse Kiper, observando que o ataque matou um homem, danificou um terminal de carga e destruiu um pequeno prédio e dois veículos.



A Rússia multiplicou seus ataques contra a região de Odessa desde a semana passada, depois de ter se retirado de um acordo internacional que permitia a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro.



No total, as forças russas lançaram dois mísseis Kalibr e oito drones explosivos Shahed de fabricação iraniana na madrugada de quarta para quinta-feira, informou a força aérea ucraniana.



"Os Kalibr atacaram infraestruturas portuárias na região de Odessa. Infelizmente, eles não puderam ser derrubados", disse a força aérea no Telegram.



Por outro lado, a defesa antiaérea destruiu todos os drones Shahed lançados contra as regiões de Khmelnitsky (oeste), Dnipropetrovsk (centro-leste) e Donetsk (leste).



O exército russo afirmou nesta quinta que atingiu aeródromos ucranianos, centros de comando e depósitos de armas ocidentais durante uma nova série de ataques noturnos na Ucrânia.



"As forças armadas russas realizaram ataques aéreos e marítimos de longo alcance e alta precisão contra aeródromos, centros de comando e implantação das forças armadas ucranianas, oficinas de montagem e depósitos de drones navais e mísseis, de armas e equipamentos militares" ocidentais, declarou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.