Motorista abandona ônibus lotado na Avenida Brasil e vai embora em outro; confira vídeo

Rio - Uma cena inusitada foi flagrada na Avenida Brasil, na noite desta quarta-feira (26). Um motorista abandonou o ônibus que dirigia, na pista sentido Zona Oeste, e embarcou em outro coletivo, deixando os passageiros da linha 397, que faz o trajeto Campo Grande x Candelária, para trás. O momento foi registrado por quem passava pelo local e o coletivo estava lotado. Ainda não há informações sobre o motivo do homem ter deixado a condução.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o motorista aparece na pista e fazendo sinal. Em seguida, o vídeo mostra a situação do ônibus abandonado da Transportes Campo Grande, com passageiros em pé, e o registro continua com o coletivo em que o condutor entrou indo embora. "O motorista saiu do ônibus, ele (deu) tchau e pegou outro ônibus. Meu Deus, ele foi embora e deixou o ônibus aqui", diz a pessoa que gravou o momento. Confira abaixo.

Motorista abandona ônibus lotado na Avenida Brasil e vai embora em outro.#ODia



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/f6nj365emL — Jornal O Dia (@jornalodia) July 27, 2023

Em nota, o Rio Ônibus informou que a empresa vai apurar o ocorrido e "tomar as providências cabíveis". O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio ressaltou ainda que a conduta do motorista "não condiz com as instruções dadas aos profissionais do setor, que são constantemente submetidos a treinamentos e cursos de capacitação".