Empresa tem mais de 2 mil vagas de emprego temporário para vigilantes no The Town 2023

A primeira edição do The Town se aproxima. Dos mesmos criadores do Rock in Rio, entre os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, estima receber 500 mil pessoas em mais de 235 horas de música, e promete entrar para a história da cidade e da música brasileira e mundial. Como parte importante desse acontecimento, a SegurPro, empresa oficial de segurança patrimonial do festival, anuncia a abertura de mais de 2 mil vagas de emprego temporário para vigilantes atuarem no evento.



Os interessados nas vagas podem se candidatar diretamente pelo site e interagir com a Rose, a assistente virtual da SegurPro. O candidato que já tenha cadastro no site, basta informar o CPF e caso ainda não tenha, é só responder algumas perguntas iniciais. Após a identificação do perfil, para encontrar e se candidatar às vagas, deve-se selecionar a categoria “Vigilância” e depois a opção "Vigilante Patrimonial Eventos” para seguir com o processo. Os processos seletivos acontecem nas bases da SegurPro nas cidades de: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina até o final do mês de agosto.



Para atuar no festival, é necessário ter os cursos de formação de vigilante patrimonial e de Eventos Sociais/Grandes Eventos, além de disponibilidade de horários. As etapas do processo seletivo incluem: análise dos pré-requisitos necessários para a oportunidade, entrevistas com a equipe de Recursos Humanos e Operacional e, por fim, contratação dos profissionais.



A equipe selecionada para a segurança do The Town 2023 passará por eventuais treinamentos específicos sobre o evento e terá prioridade em futuras vagas na SegurPro. Além disso, poderão desenvolver suas competências e habilidades em uma plataforma corporativa de treinamento do Grupo Prosegur com mais de 150 cursos.



Desde 2011, a SegurPro é a empresa oficial responsável pela operação de segurança do Rock in Rio no Brasil. O Grupo Prosegur também já atuou nas edições internacionais do evento, como em Portugal no ano passado.



Para mais informações sobre as vagas, o interessado deve acessar o site da empresa