Roda de conversa em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha nesta sexta (28)

O Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha será celebrado em Mesquita com uma roda de conversa, nesta sexta-feira (28), no Espaço da Mulher Mesquitense, na Vila Emil. As inscrições podem ser feitas previamente, no próprio local.



Para a roda de conversa, algumas participações especiais são esperadas. São elas: Sônia Lopes, coordenadora do Centro Integrado de Atendimento à Mulher da Baixada Fluminense; Ana Paula Ramos, subsecretária de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania do município de Queimados; Gisele Santos, advogada do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Mesquita e Maria da Glória Bastos, comandante da guarda municipal de Queimados.



“Sabemos dos obstáculos que as mulheres normalmente enfrentam para se impor não só como profissionais, mas também como cidadãs. Esse caminho é ainda de mais percalços quando se tratam de mulheres pretas. Então, não poderíamos deixar uma data tão importante assim passar sem celebrar e, o mais importante, discutirmos avanços e possíveis políticas públicas para valorizar essas mulheres”, frisou Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita.



O Espaço da Mulher Mesquitense



O local escolhido para a roda de conversa oferece cursos profissionalizantes na área da beleza e estética, criando oportunidades de qualificação profissional destinadas exclusivamente às mulheres de Mesquita. Ali há capacitações de Barbeira, Cabeleireira, Depilação, Trancista com mega hair e Design de Sobrancelhas, além de oficinas voltadas principalmente para a valorização da autoestima feminina, como as turmas de Ritmos.



Para participar das atividades, é necessário ter mais de 16 anos e apresentar RG, CPF, e comprovante de residência de Mesquita.



O atendimento no Espaço da Mulher Mesquitense é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.