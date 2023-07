Aniversário de Marielle Franco é celebrado com homenagens e comoção no Rio

Rio - Marielle Franco faria aniversário e completaria 44 anos nesta quinta-feira (27). A vereadora foi assassinada a tiros em março de 2018 junto do seu motorista, Anderson Gomes . Em memória da parlamentar, diversos eventos estão sendo realizados ao longo do dia, contando com a participação de parentes, artistas, membros religiosos e personalidades políticas que foram impactados por sua jornada. As celebrações estão acontecendo em locais simbólicos do Centro do Rio e na comunidade da Maré.

Pela manhã, a Igreja Nossa Senhora do Parto foi palco de uma comovente missa, conduzida pelo Padre Gegê. Às 11h, o evento "Flores na Estátua" aconteceu no Buraco do Lume, na Praça Mario Lago, com a presença da viúva Mônica Benício, Marinete Silva e Antônio Francisco da Silva, de 71 anos, pais da parlamentar. Oferecer flores à réplica simbólica de Marielle Franco demonstrou o apreço e o respeito à memória da vereadora que teve uma incansável luta por mais justiça social.



Em meio a dor, Marinete Silva, mãe da parlamentar, compartilhou palavras emocionantes sobre a celebração: "Hoje é também um dia de celebração, uma ocasião para comemorar o momento em que essa mulher veio ao mundo. Mesmo diante das dores que temos enfrentado, é um momento de celebrar, afinal, é o dia em que eu trouxe essa menina ao mundo, e tenho o direito de estar aqui com alegria. Claro que a minha dor não é diminuída, mas nossa fé tem nos sustentado, e continuaremos seguindo com resignação, resistência e determinação em nossa luta por justiça", disse a advogada.

Mônica Benício, viúva da vereadora, também enfatizou a importância de celebrar Marielle e manter vivo seu legado: "Como Marinete acaba de dizer, hoje é um dia de celebração, apesar da dor que sentimos. Assim como Marielle mesma disse: as rosas da resistência nascem do asfalto. Seguimos com dor no coração, mas também celebrando e aplaudindo a vida e a força vital que ela aprendeu com Marinete e Antônio, que também merecem nossos parabéns. Eles não apenas trouxeram ao mundo essa mulher admirável, mas também lutam para que sua memória e legado continuem vivos. Vamos celebrar Marielle sempre, e seguiremos exigindo justiça, pois isso é fundamental para a democracia, em nome de todos os defensores dos direitos humanos que tiveram suas vidas ceifadas neste país".



Já no final da tarde, a comoção se deslocará para a comunidade da Maré, berço de tantas lutas em que Marielle esteve à frente. O Instituto Marielle Franco coordenará um momento especial com uma fala à imprensa e uma apresentação musical, ambos rendendo tributo à memória da vereadora. A deputada estadual Renata Souza (Psol), amiga de longa data de Marielle e figura conhecida na Maré, estará presente, reforçando a importância do legado da ativista.

Durante o evento, também será lançada uma fotobiografia detalhada, retratando a vida de Marielle Franco.



Quem foi Marielle Franco

Marielle Franco foi uma socióloga e ativista brasileira conhecida por sua luta pelos direitos humanos, igualdade de gênero e justiça social. Ela foi eleita vereadora da cidade do Rio em 2016 pelo Psol e se destacou como uma das vozes mais fortes na defesa dos direitos das comunidades marginalizadas.

Nas investigações da Polícia Civil, o avanço mais consistente no caso aconteceu em março de 2019, quando Élcio de Queiroz e Ronnie Lessa foram presos no Rio de Janeiro. O primeiro é acusado de ter atirado em Marielle e Anderson , o segundo, de dirigir o carro usado no assassinato. Quatro anos depois, eles continuam presos, mas não foram julgados. Os dois estão em penitenciárias federais de segurança máxima.