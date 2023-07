Colônia de férias do SCFV tem início em Mesquita

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Mesquita iniciou a colônia de férias do SCFV para crianças e adolescentes assistidos pelo programa. O evento está acontecendo no Espaço Convive e nos CRAS espalhados pelo município.



As atividades são conduzidas por oficineiros, que realizam ações lúdicas, recreativas, culturais e de apoio para as crianças e jovens integrantes. O projeto promove interações socioassistenciais e socioeducativas, proporcionando oportunidades de integração entre os participantes, sempre da faixa etária entre 7 e 14 anos.



Para a estreia da colônia de férias, o CRAS Juscelino promoveu uma tarde com contação de histórias e teatro de fantoches.



“A colônia de férias nos traz muita satisfação porque é um período de recesso escolar, oportuno para o fortalecimento de vínculos de forma lúdica e divertida, evitando a ociosidade dos nossos pequeninos”, comentou a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Sildivânia Souza.



Já no CRAS Santa Terezinha, crianças participaram de gincanas promovidas pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e a equipe do próprio Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A prática aconteceu em configuração de jogo de tabuleiro, onde os integrantes se moviam conforme carros e retiravam placas de trânsito como orientação.



“Todos os CRAS do município estão com atividade. Essa semana foi pensada como um momento para fortalecermos o serviço de convivência e vínculos nessas crianças e adolescentes. Em muitos casos, são crianças que não podem ficar brincando na rua ou em locais externos. Aqui, porém, elas podem participar de atividades de recreação enquanto reforçam a afeição umas com as outras”, valorizou a subsecretária municipal de Assistência Social, Nara Cristina Lucena.