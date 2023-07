Exército da Ucrânia afirma que carece de defesas contra ataques russos à infraestrutura de grãos

Kiev carece de defesas antiaéreas para se defender de ataques à sua infraestrutura de grãos por parte da Rússia, que bloqueia "praticamente todos" os portos ucranianos, disse a porta-voz do exército ucraniano à AFP.



Moscou intensificou os ataques ao principal porto de Odessa e outras cidades do sul da Ucrânia desde que abandonou o acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos pelo mar Negro, que permitiu a saída de 33 milhões de toneladas de grãos em um ano.



"Precisamos de defesa aérea e antimísseis. Reforçada, poderosa, moderna e capaz de combater os tipos de mísseis que o inimigo usa contra nós", disse Nataliya Gumenyuk, porta-voz do comando sul do exército ucraniano.



Segundo ela, as tropas ucranianas precisam principalmente de aeronaves americanas F-16, capazes de atacar sistemas de armas e navios russos usados para atacar o sul da Ucrânia.



Embora a Ucrânia tenha sistemas de defesa ocidentais, incluindo o altamente sofisticado Patriot, a Rússia "melhora suas táticas toda vez e não para", explicou Gumenyuk.



Segundo ela, Moscou dispara simultaneamente mísseis de cruzeiro, mísseis supersônicos e antinavio quando "os meios de defesa estão dispersos" e ninguém "é capaz de conter essa ameaça".



Moscou também restabeleceu seu bloqueio aos portos ucranianos desde que deixou o acordo de grãos, acrescentou Gumenyuk. "O que está acontecendo agora é que quase todos os portos estão bloqueados. Nenhum navio pode sair", afirmou.



Portanto, Kiev conta com a "boa vontade" de seus aliados ocidentais para entregar sistemas antiaéreos "a tempo". "Em dois ou três meses, podemos não ter mais portos", alerta.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de atacar deliberadamente os locais usados para transportar e armazenar grãos ucranianos, já que a Rússia, outro grande produtor e exportador de grãos, diz que está pronta para substituir a Ucrânia.



Vladimir Putin prometeu, inclusive, entregar grãos para seis países africanos gratuitamente, dizendo nesta quinta que 25 mil a 50 mil toneladas de grãos poderiam ser entregues em breve.



"Eles querem dominar o Mar Negro. Eles querem ter o monopólio dos grãos. Eles querem eliminar a Ucrânia como um país capaz de alimentar o mundo", argumentou Gumenyuk.